Архангелогородцы увидели Мариуполь глазами северодвинца

Депутат Госдумы Александр Спиридонов представил собственную фотовыставку – «Мариуполь глазами северодвинца» в Архангельском штабе общественной поддержки.

На выставке представлено двадцать четыре снимка, которые расположены в хронологическом порядке. На первых кадрах Мариуполь сразу после освобождения летом 2022-го - разрушенные дома, простреленные стены, выбитые окна. На следующих изображениях город запечатлён спустя полгода, и словно начинает оживать – активно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и Мариуполь обретает новый вид.

Все эти фотографии делал депутат Государственной думы Александр Спиридонов (фракция «Единя Россия») во время гуманитарной миссии на Донбасс. Парламентарий наравне с другими волонтёрами занимался разгрузкой фур с гуманитарной помощью, помогал в больнице, привозил продукты и воду местным жителям, разгружал муку и многое другое.

«В Мариуполе я бывал несколько раз. И за это время город действительно начал преображаться. Если раньше в городе были отчетливо видны последствия боёв, то теперь там строятся новые кварталы, люди возвращаются к привычному ритму жизни. Несмотря на все ужасы войны – жизнь налаживается, в этом главная идея фотовыставки», – рассказал Александр Спиридонов.

На открытии выставки о своём опыте гуманитарной поездки рассказал и член регионального политсовета «Единой России», волонтёр Алексей Бельков. В прошлом году он ездил волонтером на Донбасс вместе с Александром Спиридоновым.

«Если в Мариуполе мы видели в основном последствия обстрелов, то в Мелитополе разрушений было значительно меньше. Однако этот город существовал, словно в вакууме – там не работали ни больницы, ни спецслужбы. Люди жили и не знали, что будет дальше. Вернувшись из этой командировки, я уже по-другому смотрел на наши дома в Архангельске», - отметил Алексей Бельков.

Сейчас в Архангельской области формируется сводный отряд, который в ближайшее время отправится на Донбасс и в освобожденные территории для оказания помощи местным жителям. Куратор проекта - руководитель Архангельского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мария Валуйских.

«Сводный отряд уедет на освобожденные территории в середине июля. Основные направления – Мариуполь, Херсон, Запорожье. Примечательно, что из поданных заявок, большая часть – девушки! Они будут выстраивать логистику в гуманитарном центре, вносить обращения в компьютерную систему, помогать в фасовке гуманитарных наборов и многое другое» - рассказала Мария Валуйских.

Фотовыставка «Мариуполь глазами северодвинца» будет работать на базе Штаба общественной поддержки (ул. Поморская, 5) до конца июля, ее может посетить любой желающий.



