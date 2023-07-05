Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы увидели Мариуполь глазами северодвинца

Депутат Госдумы Александр Спиридонов представил собственную фотовыставку – «Мариуполь глазами северодвинца» в Архангельском штабе общественной поддержки.

На выставке представлено двадцать четыре снимка, которые расположены в хронологическом порядке. На первых кадрах Мариуполь сразу после освобождения летом 2022-го - разрушенные дома, простреленные стены, выбитые окна. На следующих изображениях город запечатлён спустя полгода, и словно начинает оживать – активно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и Мариуполь обретает новый вид.

Все эти фотографии делал депутат Государственной думы Александр Спиридонов (фракция «Единя Россия») во время гуманитарной миссии на Донбасс. Парламентарий наравне с другими волонтёрами занимался разгрузкой фур с гуманитарной помощью, помогал в больнице, привозил продукты и воду местным жителям, разгружал муку и многое другое. 

«В Мариуполе я бывал несколько раз. И за это время город действительно начал преображаться. Если раньше в городе были отчетливо видны последствия боёв, то теперь там строятся новые кварталы, люди возвращаются к привычному ритму жизни. Несмотря на все ужасы войны – жизнь налаживается, в этом главная идея фотовыставки», – рассказал Александр Спиридонов.

На открытии выставки о своём опыте гуманитарной поездки рассказал и член регионального политсовета «Единой России», волонтёр Алексей Бельков. В прошлом году он ездил волонтером на Донбасс вместе с Александром Спиридоновым. 

«Если в Мариуполе мы видели в основном последствия обстрелов, то в Мелитополе разрушений было значительно меньше. Однако этот город  существовал, словно в вакууме – там не работали ни больницы, ни спецслужбы. Люди жили и не знали, что будет дальше. Вернувшись из этой командировки, я уже по-другому смотрел на наши дома в Архангельске», - отметил Алексей Бельков. 

Сейчас в Архангельской области формируется сводный отряд, который в ближайшее время отправится на Донбасс и в освобожденные территории для оказания помощи местным жителям. Куратор проекта - руководитель Архангельского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мария Валуйских. 

 «Сводный отряд уедет на освобожденные территории в середине июля. Основные направления – Мариуполь, Херсон, Запорожье. Примечательно, что из поданных заявок, большая часть – девушки! Они будут выстраивать логистику в гуманитарном центре, вносить обращения в компьютерную систему, помогать в фасовке гуманитарных наборов и многое другое» - рассказала Мария Валуйских.

Фотовыставка «Мариуполь глазами северодвинца» будет работать на базе Штаба общественной поддержки (ул. Поморская, 5) до конца июля, ее может посетить любой желающий.


10 июль 11:33 | : Политика / Культура

Главные новости


«Я остаюсь с городом». Мария Харченко о планах и перипетиях
«В душе остаюсь общественником». Зачем мезенский географ в политику пошел

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (103)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20