Архангельские единороссы помогут деньгами вынужденным переселенцам с Донбасса

В Архангельске состоялось очередное заседание местного политсовета «Единой России» под председательством Секретаря местного отделения Партии Ивана Воронцова.
На повестке у членов политсовета было 8 вопросов. По традиции начали с вступления в Партию. В этот день ряды партийцев пополнили шесть человек. Каждый из них уже давно принимает активное участие в партийных мероприятиях.
Кроме того, в торжественной обстановке были вручены партийные билеты Марине Буториной, Андрею Королькову, и семье Глазачевых, которые пришли на вручение партбилетов в полном составе.
В ходе заседания были рассмотрены и приняты решения по всем вопросам повестки. Особое внимание уделили предстоящему юбилею со дня создания Архангельского местного отделения партии «Единая Россия».
«28 августа наше местное отделение отмечает свой 20-летний юбилей. Эти цифры отражают годы плодотворной работы на благо жителей Архангельска. Сотни, а то и тысячи общественных мероприятий, социально-значимых проектов. За 20 лет наше местное отделение пополняется новыми активными членами партии. И мы должны достойно отметить эту знаковую дату», - отметил секретарь Архангельского местного отделения «Единой России» Иван Воронцов.
В ходе обсуждения, члены местного политсовета предложили свои варианты проведения акций, приуроченных к дате создания Архангельского местного отделения партии «Единая Россия».
Также, в этот день на заседание политсовета был приглашен член регионального политсовета «Единой России» Алексей Бельков. Активист совсем недавно вернулся из гуманитарной миссии в ЛНР, где находился в качестве волонтёра «Молодой Гвардии». Он рассказал о работе волонтёров и помощь жителям ЛНР, которую они оказывали.
Однако помощь жителям освобожденных территорий оказывается не только на их территории Донбасса. Волонтерский центр «Единой России» регулярно собирает и доставляет гуманитарную помощь беженцам из ЛДНР. Члены Архангельского отделения так же не остаются в стороне. Приносят вещи, одежду, средства гигиены.
В ходе заседания также было принято решение о переводе членских сборов Местного политического совета Архангельского отделения «Единой России» в поддержку вынужденных переселенцев из Донбасса.
«Многие жители ЛДНР, которые были вынуждены покинуть свои дома, оказались практически без средств к существованию. Чуть больше повезло тем, кто уезжал на личных автомобилях, и они могли загрузить больше вещей в багажник. Но большинство всё же уезжало на общественном транспорте, и могли взять с собой только самое необходимое. А впереди холодное время года и у людей есть потребность даже в обычных тёплых вещах», - подчеркнул Иван Воронцов.