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Автомобиль, продукты, масксети и окопные свечи ушли из Архангельска на передовую

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Юрий Шалауров передал штабу помощи участникам СВО и их семьям “Вместе мы сильнее” гуманитарный груз от президентского движения.

Это полноприводный автомобиль Шевроле Нива для военнослужащих с херсонского направления, устройства для ускоренной зарядки автоматов Калашникова, продукты питания и бензогенератор для бойцов специальной военной операции.

Конвой с техникой для транспортировки солдат и эвакуации раненых, строительными материалами, средствами гигиены, оборудованием и помощью мирному населению уже отправился в новые регионы России.

А представитель Народного фронта в Северодвинске Николай Зеленовский приехал в Архангельск на грузовой Газели, чтобы заполнить её посылками по заявкам ремонтной роты подразделения “Шторм”.

Активисты передали Николаю мясные консервы, чай, сладости, ветошь, запчасти, одежду и маскировочные сети. Пункт назначения – город Часов Яр. Победа будет за нами! 

26 май 16:48 | : Политика

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