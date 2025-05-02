Автомобиль, продукты, масксети и окопные свечи ушли из Архангельска на передовую

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Юрий Шалауров передал штабу помощи участникам СВО и их семьям “Вместе мы сильнее” гуманитарный груз от президентского движения.



Это полноприводный автомобиль Шевроле Нива для военнослужащих с херсонского направления, устройства для ускоренной зарядки автоматов Калашникова, продукты питания и бензогенератор для бойцов специальной военной операции.



Конвой с техникой для транспортировки солдат и эвакуации раненых, строительными материалами, средствами гигиены, оборудованием и помощью мирному населению уже отправился в новые регионы России.



А представитель Народного фронта в Северодвинске Николай Зеленовский приехал в Архангельск на грузовой Газели, чтобы заполнить её посылками по заявкам ремонтной роты подразделения “Шторм”.



Активисты передали Николаю мясные консервы, чай, сладости, ветошь, запчасти, одежду и маскировочные сети. Пункт назначения – город Часов Яр. Победа будет за нами!