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Из Архангельска "за ленту" ушли средства связи, катетеры и ходунки

На прошлой неделе архангелогородцы принесли в Народный фронт новые посылки с гуманитарной помощью нашим парням “за лентой”.

Организация – партнёр президентского движения приобрела для военнослужащих Поморья современное оборудование для налаживания связи. Радиомост и усилитель сигнала стоимостью 26 тысяч рублей отправятся к землякам на донецком направлении.

А пенсионер Николай Сауков на этот раз передал общественникам 720 новых катетеров для коллег-медиков из приграничных регионов. Представители Народного фронта доставят их в больницы новых субъектов России.

Вновь не остались в стороне и сотрудники одной из страховых компаний. Женская половина организации приобрела за свой счёт новые ходунки для пациентов госпиталя ДНР.

Фронтовики благодарят неравнодушных северян за оказанную помощь. Всё для Победы! Всё для России! 

15 июль 12:12 | : Политика

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