Бойцы СВО благодарят предпринимателя из Коряжмы за подгон новых раций

В Народный фронт пришли слова признательности с донецкого направления. Наши ребята из мотострелкового полка говорят “спасибо” руководителю строительной фирмы Роману Смирнову.



Напомним, предприниматель и сотрудники коряжемской компании “Техком” приобрели для парней 20 новых высокоточных радиостанций, а представители президентского движения в начале марта доставили посылку адресатам.



Теперь у военнослужащих из Архангельской области есть новые средства связи, которые критически важны для координации действий между подразделениями, оперативной передачи данных и самого главного – сохранения жизней наших военнослужащих.



Новые рации помогут северянам запрашивать огневую поддержку, в реальном времени корректировать свои действия и эффективнее выполнять другие боевые задачи.



Народный фронт благодарит жителей юга региона за помощь и продолжает сбор для наших “за лентой”.