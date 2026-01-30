Бойцы СВО благодарят предпринимателя из Коряжмы за подгон новых раций

В Народный фронт пришли слова признательности с донецкого направления. Наши ребята из мотострелкового полка говорят “спасибо” руководителю строительной фирмы Роману Смирнову.

Напомним, предприниматель и сотрудники коряжемской компании “Техком” приобрели для парней 20 новых высокоточных радиостанций, а представители президентского движения в начале марта доставили посылку адресатам.

Теперь у военнослужащих из Архангельской области есть новые средства связи, которые критически важны для координации действий между подразделениями, оперативной передачи данных и самого главного – сохранения жизней наших военнослужащих.

Новые рации помогут северянам запрашивать огневую поддержку, в реальном времени корректировать свои действия и эффективнее выполнять другие боевые задачи.

Народный фронт благодарит жителей юга региона за помощь и продолжает сбор для наших “за лентой”. 

25 март 14:03

