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Морпехи из Поморья получили новые средства связи

Представители одного из подразделений Северного флота России прислали в Народный фронт видеообращение к северянам со словами признательности за новые высокоточные радиостанции.

 С такими типами раций парни уже имели дело, говорят, нареканий нет. На передке оборудование с большим радиусом действия – не только способ мгновенного обмена информацией, но и одно из средств спасения жизней сослуживцев.

 Хорошие радиостанции – залог успеха, уверены ребята. Спасибо неравнодушным жителям Поморья за помощь в приобретении раций. Теперь они послужат для наших воинов на донецком направлении. Враг будет разбит! Победа будет за нами!

01 декабрь 09:15 | : Политика

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