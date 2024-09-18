Морпехи из Поморья получили новые средства связи

Представители одного из подразделений Северного флота России прислали в Народный фронт видеообращение к северянам со словами признательности за новые высокоточные радиостанции.



С такими типами раций парни уже имели дело, говорят, нареканий нет. На передке оборудование с большим радиусом действия – не только способ мгновенного обмена информацией, но и одно из средств спасения жизней сослуживцев.



Хорошие радиостанции – залог успеха, уверены ребята. Спасибо неравнодушным жителям Поморья за помощь в приобретении раций. Теперь они послужат для наших воинов на донецком направлении. Враг будет разбит! Победа будет за нами!