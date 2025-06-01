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Депутаты АрхГорДумы изменили городской бюджет

В рамках прошедшей июньской сессии депутаты приняли изменения в городской бюджет текущего года.

 В рамках финансового вопроса депутаты примут решение о направлении бюджетных средств на реализацию двух инициативных проектов: «Хотим тротуары. Проект 5» и «Дорога от д. 11 по ул. Лочехина до Северодвинской трассы».

 Кроме этого, благодаря поддержке губернатора региона Александра Цыбульского выделена областная субсидия в размере 500 тыс. рублей для реализации проектов ТОС «Адмирала Макарова».

По словам заместителя председателя городской Думы Владимира Хотеновского, выделение дополнительных средств для ТОС «Адмирала Макарова» — важный шаг в поддержке местных инициатив. 

 «Это не только улучшает инфраструктуру, но и укрепляет доверие жителей к власти. Мы видим, как активно граждане участвуют в жизни города, предлагая свои идеи и проекты. Благодаря совместным усилиям городских и областных властей, эти инициативы получают реальную поддержку и воплощаются в жизнь. Важно продолжать эту работу, ведь именно такие проекты делают наш город комфортнее и уютнее для всех нас», — прокомментировал Владимир Сергеевич.

25 июнь 11:18 | : Политика / Экономика

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