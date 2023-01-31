Архангельские депутаты утвердят единый дизайн-код города

И это только один из пунктов будущей сессии Архангельской городской Думы, которая начнет свою работу 15 марта.

А пока профильные комитеты проводят подготовительные заседания.

Главный финансовый вопрос грядущей сессии - распределение дополнительных городских доходов более чем на 482 млн. рублей.

Планируется, что будут увеличены средства на проект «Бюджет твоих возможностей», таким образом, ТОСЫ получат больше средств на финансирование общественных проектов. Ряд территориальных округов – Варавино-Фактория, Октябрьский, Ломоносовский и Маймаксанский – получат дополнительные средства на благоустройство и озеленение, в том числе порядка 3,6 млн. рублей будет направлено на благоустройство Вологодского кладбища. На социальную сферу планируется направить 173,4 млн. рублей, из них: 42,6 млн. рублей - на повышение оплаты труда и 125,2 млн. руб на оплату коммунальных услуг учреждениями. 15 млн. рублей предлагается направить на модернизацию теплоузлов образовательных учреждений, а 8 млн. рублей будет направлено на ремонты культурных учреждений, в т.ч. 6,7 млн. рублей на капитальный ремонт кровли Детской школы искусств №31. 1,7 млн. рублей (в целях обеспечения уровня софинансирования с областным бюджетом) предложено направить на капитальный ремонт спортивного зала МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина.

Плюс еще несколько позиций.

Спикер городского парламента Валентина Сырова:

- Это дополнительные доходы, которые город направляет на новые проекты по всем направлениям развития города. Много объектов, которые предполагают софинансирование с областным бюджетом. Предлагаю считать вопрос подготовленным и вынести на сессию.

Ожидается, что в ходе сессии будет принято обращение к главе Архангельска Дмитрию Мореву по комплексному содержанию дворовых территорий и проезжих частей улично-дорожной сети в столице Поморья в зимний период.