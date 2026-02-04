Александр Цыбульский занимает 40-е место в Национальном рейтинге губернаторов

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за первые два месяца текущего года.

Эксперты рейтинга отмечают, особенность текущего момента состоит в том, что для выработки региональной политики необходимо понимание, в каком направлении будет развиваться страна, её экономика и как будет складываться ситуация вокруг специальной военной операции. Без такого понимания — а, надеюсь, в ближайшее время оно появится, — рассуждать о кадровой политике или о возможных требованиях федерального центра к главам регионов преждевременно и во многом бессмысленно.

К тому же начало 2026 года — январь и февраль — внешне не выглядит особенно активным периодом в работе губернаторов. Может сложиться впечатление, что часть из них находится в растерянности или ожидает дополнительных установок из Москвы. Однако в реальности губернаторы пытаются выдохнуть после крайне непростого 2025 года.

Итак…

Первые три места рейтинга занимают – Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Рамзан Кадыров (Чечня).

Последние три – Сергей Меликов (Дагестан), Валентин Коновалов (Хакасия), Владислав Ховалыг (Тыва).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 40-м месте.