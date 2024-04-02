В Национальном рейтинге губернаторов Александр Цыбульский занимает 53 место

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за март-апрель текущего года.

Аналитики отмечают, что апрель в нынешней российской действительности – месяц традиционного «губернаторопада». Уходят в отставку те, у кого выборы в сентябре и мало шансов на переизбрание. Этим нехитрым маневрам преемникам в ранге ио дают время зарекомендовать себя и провести агитационную кампанию до единого дня голосования.

Впрочем, этот год исключение. Никаких телодвижений в этом направлении не будет, скорее всего, до инаугурации президента, назначенной на 7 мая. И после заиграет еще один фактор – кто-то из регионов обязательно уйдет на повышение в «переформатированное» правительство РФ.

В этой связи политологи часто упоминают фамилию Цыбульского – ему прочат одно из министерских кресел или пост губернатора Санкт-Петербурга.

Итак…

Первые три места рейтинга занимают: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Алексей Дюмин (Тульская область).

Последние три: Бату Хасиков (Калмыкия), Владислав Ховалыг (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 53-м месте.