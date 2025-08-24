Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На улице Карпогорская в Архангельске заканчивается асфальтирование тротуаров

В областном центре активно реализуются задачи Народной программы «Единой России», направленные на улучшение качества жизни горожан. Подрядная организация «Севзапдорстрой» успешно проводит асфальтирование тротуаров. 


 Благодаря поддержке фракции «Единая Россия» в областном собрании из бюджета выделено 865 млн рублей на этот важный объект. Строительство началось летом 2023 года, и по завершении появится асфальтобетонная двухполосная дорога протяженностью более 2,5 километра. 

 Проект также включает устройство ливневой канализации, водопровода, наружного освещения и тротуаров. Работы идут по графику, и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 ноября 2025 года.


09 октябрь 16:46 | : Политика / Экономика

Главные новости


Из собраний российских музеев
Так будет кинофестиваль?!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (124)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20