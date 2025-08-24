На улице Карпогорская в Архангельске заканчивается асфальтирование тротуаров

В областном центре активно реализуются задачи Народной программы «Единой России», направленные на улучшение качества жизни горожан. Подрядная организация «Севзапдорстрой» успешно проводит асфальтирование тротуаров.



Благодаря поддержке фракции «Единая Россия» в областном собрании из бюджета выделено 865 млн рублей на этот важный объект. Строительство началось летом 2023 года, и по завершении появится асфальтобетонная двухполосная дорога протяженностью более 2,5 километра.



Проект также включает устройство ливневой канализации, водопровода, наружного освещения и тротуаров. Работы идут по графику, и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 ноября 2025 года.



