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Спортивный объект в Пинежском округе: строительство идет полным ходом

В Карпогорах активно возводится новое плоскостное спортивное сооружение, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» . Проект реализуется в рамках президентской программы «Комплексное развитие сельских территорий» и Народной программы партии «Единая Россия».

Из-за неблагоприятных погодных условий сезонные работы на картинге и стадионе временно приостановлены, но возобновятся летом — в том числе будет выполнено асфальтирование.

Тем временем подрядчик продолжает строительство здания, которое станет важной частью спортивного комплекса. В нем разместятся медицинский кабинет, душевые, санузлы, тренерская и подсобные помещения для удобства посетителей.

На данный момент здание уже построено: установлены окна и двери, завершается внутренняя отделка. Коммуникации успешно проходят испытания.

04 апрель 19:42 | : Будни

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