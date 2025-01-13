Спортивный объект в Пинежском округе: строительство идет полным ходом

В Карпогорах активно возводится новое плоскостное спортивное сооружение, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» . Проект реализуется в рамках президентской программы «Комплексное развитие сельских территорий» и Народной программы партии «Единая Россия».

Из-за неблагоприятных погодных условий сезонные работы на картинге и стадионе временно приостановлены, но возобновятся летом — в том числе будет выполнено асфальтирование.

Тем временем подрядчик продолжает строительство здания, которое станет важной частью спортивного комплекса. В нем разместятся медицинский кабинет, душевые, санузлы, тренерская и подсобные помещения для удобства посетителей.

На данный момент здание уже построено: установлены окна и двери, завершается внутренняя отделка. Коммуникации успешно проходят испытания.