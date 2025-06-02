Александр Фролов обещает Архангельску ремонт дворовых проездов

Депутат областного Собрания Александр Фролов совместно с депутатами городской Думы Сергеем Чанчиковым и Ольгой Шананиной, а также главой администрации Ломоносовского округа Алексеем Ганущенко проинспектировали объекты дорожного ремонта.

На улице Володарского начинаются масштабные работы. Подрядчиком по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Володарского от пр. Ломоносова до пр. Обводный канал по итогам конкурсных процедур определено ООО «Ронис». Напомним, что по инициативе депутатов команды Фролова на разработку проекта капремонта дорожного полотна на ул. Володарского было выделено 4 млн рублей.

Средства на капитальный ремонт ул. Володарского протяженностью 600 м в объеме 230 млн рублей Архангельск получил по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Предусмотрено переустройство систем водоснабжения, хозбытовой канализации, сетей дренажно-ливневой канализации, новые линии наружного освещения. Появится и долгожданный пешеходный переход на перекрестке ул. Володарского - пр. Новгородский.

- Полноценный капремонт улицы Володарского - это очень важное решение, поскольку в 2023 году был выполнен капремонт пр. Советских космонавтов от ул. Поморская до ул. Розы Люксембург, а в прошлом году - ремонт пр. Ломоносова. Таким образом, в этой части Ломоносовского округа существенно улучшится транспортная доступность, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.

Чтобы для жителей кварталов была возможность заезда во дворы, работы будут выполнять последовательно на трех участках: от пр. Ломоносова до пр. Новгородского, затем от пр. Новгородского до пр. Советских космонавтов и далее до пр. Обводный канал. Контракт – двухлетний, в этом году будет выполнена замена инженерных сетей и устройство основания дороги. На следующий сезон запланировано асфальтирование, тротуары и благоустройство. Завершение работ – в августе 2026 года.

На участке ул. Северодвинской от ул. Тимме до ул. Шабалина большая часть ремонтных работ уже выполнена. АО «Мезенское дорожное управление» завершило асфальтирование дорожного полотна. Завершается обустройство участка тротуара. Приведение в порядок этого отрезка дороги по ул. Северодвинской позволит разгрузить ул. 23 Гвардейской дивизии и ул. Урицкого, где в час пик всегда напряженный траффик.



- Начало положено. В планах - провести ремонт и участка ул. Северодвинской от ул. Шабалина до пр. Обводный канал, а затем решить вопрос о сквозном проезде до пр. Ломоносова. В этом районе дополнительная дорожная развязка необходима, - отметил депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

Также продолжается ремонт дорожного полотна на участке пр. Ломоносова от ул. Урицкого до ул. Смольный буян. Помимо верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, здесь заменят бортовой камень и приведут в порядок тротуары. Кроме того, уже выполнен ремонт и ул. Ильинская от автостоянки у Свято-Ильинского собора до ул. Павла Усова. Работы выполняются в рамках дополнительных 250 млн рублей выделенных Архангельску из областного бюджета на ремонт дорог.

А на ул. Смольный Буян, 18 к. 1 начался ремонт внутридворового проезда. Напомним, что организация, осуществляющая на расположенном рядом участке строительство - ООО «Прайм-инвест» тяжелой техникой разбила всю дорогу. Ходить здесь было просто опасно – машины зимой выносило на тротуар. Благодаря настойчивости депутатов команды Фролова в этом году дорогу приведут в порядок.

- Жители неоднократно обращались с этой проблемой в нашу общественную приемную, проезд ведёт не только к жилым домам, но и к 36-й школе, по нему ребятишки округа каждый день идут на учёбу. В итоге удалось этот объект включить, как дополнительный, в городскую программу ремонтов отметила Ольга Шананина.

Подрядчик вышел для производства работ, проведено фрезерование верхнего слоя покрытия.

- К нам поступали многочисленные обращения жителей Ломоносовского округа и Майской горки с просьбой продолжить программу ремонта внутриквартальных и дворовых проездов. Благодаря совместной работе с администрацией Архангельска это удалось сделать, и в программу был включен ряд дополнительных объектов, - рассказал депутат Александр Фролов.

Помимо проезда у дома на ул. Смольный буян Будут отремонтированы проезды у домов на пр. Новгородский, 41 и ул. Серафимовича, 32 с выездом на ул. Серафимовича; въезд к домам по ул. П. Осипенко, 7 от ул. П. Галушина, торец дома ул. П. Осипенко, 7 и ул. П. Галушина, проезды во дворы, ул. П. Галушина, 11 и за домом ул. П. Осипенко, 7 проезд к дому ул. П.Осипенко,7 к. 1; проезд от пр. Ломоносова, вдоль торца здания школы №9, к дому на ул. Выучейского, 26; а также вдоль дома на пр. Троицкий, 16.

А самым большим строительным объектом этого года является строительство новой дороги на ул. Карпогорская. Напомним, что из областного бюджета при поддержке команды Фролова Архангельску на этот проект было выделено 865 млн рублей. Контракт на проектирование и строительство ул. Карпогорская был заключен с ООО «Севзапдорстрой», компанией, которая успешно завершила строительство нового участка пр. Московский. Новая дорога будет двухполосной с тротуаром со стороны жилой застройки и со всей необходимой инфраструктурой. Здесь проложат сети ливневой канализации, водопровода, перенесут два участка теплотрассы. Кроме того, будет установлена новая линия наружного освещения. Работы здесь ведутся в высоком темпе, завершается устройство бортового камня.



