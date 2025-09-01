В Приморском округе подходит к концу ремонт моста через Ижму

В рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы партии «Единая Россия», дорожники завершили монтаж балок пролетного строения моста через реку Ижма. Готовность объекта уже 80%, и основные работы планируется завершить к концу октября, а полное завершение – к концу ноября!



Это не единственный объект, где идут работы. В этом году обновляются мосты через Лявлю и Солзу, а также путепровод через дорогу Исток – Лесная речка. Первые два объекта будут сданы уже этой осенью.



Обновление дорожной инфраструктуры – ключевая задача Народной программы «Единой России», направленная на улучшение качества жизни и транспортной доступности для жителей региона!



