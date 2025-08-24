Вверх
В Каргополье продолжается ремоонт моста через Онегу

В Каргопольском округе завершен очередной этап ремонта моста через реку Онегу в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы партии «Единая Россия». 


 Сооружение, протяженностью более 308 метров, расположено на 213-м километре автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, одной из важнейших транспортных артерий, связывающих Архангельскую область с Республикой Карелия. Мост обеспечивает сообщение между левобережной и правобережной частями Каргополя, а также соединяет окружной центр с рядом населенных пунктов. 

 В настоящее время завершено асфальтирование правой полосы моста, и движение автотранспорта осуществляется по ней. На левой полосе ведутся работы по демонтажу временного настила. 

  Общая готовность объекта составляет 90 процентов. Ввод моста в эксплуатацию после капитального ремонта запланирован на конец ноября текущего года. 

 Кроме того, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы на участке автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож с 239-го по 253-й километр. Ввод данного объекта в эксплуатацию запланирован на конец ноября 2026 года. В настоящее время ведутся работы по подготовке полосы отвода. 

 

 В 2025 году в Архангельской области будет приведено в нормативное состояние 10 мостовых сооружений. Реализация данных проектов направлена на повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности в регионе.


22 сентябрь 12:58 | : Политика / Экономика

