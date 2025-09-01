65 кг монет собрали северяне для монумента "Живая память благодарных поколений"

В апреле региональное отделение Народного фронта начало сбор советской мелочи и отстрелянных гильз для их переплава в монумент, который планировали установить на Поклонной горе в Москве.



Напомним, с идеей создать памятник из сплава старых монет выступил паралимпиец, белорусский общественный деятель Алексей Талай.



Скульптура в виде солдатского письма – третья по счёту в рамках проекта “Живая память благодарных поколений”. Две другие размещены в городе-герое Минске и Брестской крепости-герое.



За три месяца сбора неравнодушные жители Архангельской области принесли более 65 килограммов монет разного номинала. Представители Народного фронта передали ценный груз в Москву.



Спасибо всем землякам, принявшим участие в этой доброй инициативе!