65 кг монет собрали северяне для монумента "Живая память благодарных поколений"

В апреле региональное отделение Народного фронта начало сбор советской мелочи и отстрелянных гильз для их переплава в монумент, который планировали установить на Поклонной горе в Москве.

Напомним, с идеей создать памятник из сплава старых монет выступил паралимпиец, белорусский общественный деятель Алексей Талай.

Скульптура в виде солдатского письма – третья по счёту в рамках проекта “Живая память благодарных поколений”. Две другие размещены в городе-герое Минске и Брестской крепости-герое.

За три месяца сбора неравнодушные жители Архангельской области принесли более 65 килограммов монет разного номинала. Представители Народного фронта передали ценный груз в Москву.

Спасибо всем землякам, принявшим участие в этой доброй инициативе!

09 октябрь 14:09 | : Политика

