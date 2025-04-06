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Народный фронт Поморья собирает советские монеты на монумент Памяти

В региональном отделении Народного фронта установлена коробка для сбора монет и гильз для их дальнейшей переплавки в монумент, который планируется установить на Поклонной горе в год 80-летия Победы.

С идеей создать памятник из сплава советских монет выступил паралимпиец, белорусский общественный деятель Алексей Талай. Скульптура в виде солдатского письма станет третьей по счёту в рамках проекта “Живая память благодарных поколений”. Две другие уже размещены в городе-герое Минске и Брестской крепости-герое.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко уже передали авторам инициативы свои монеты. Лидеров государств поддержало более 5 миллионов семей из стран бывшего СССР.

Присоединяйтесь и вы! Приносите монеты и гильзы в Народный фронт на Троицком, 39 (здание Федерации профсоюзов, 1 этаж, левое крыло), справки – по телефону: 20-02-74.

16 апрель 16:42 | : Политика

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