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Представители архангельского Следкома сдали монеты на народный памятник

В региональном отделении Народного фронта продолжается сбор монет и гильз для монумента “Живая память благодарных поколений”. Его изготовят из переплавленных денег старого образца и установят на Поклонной горе в Москве.

Пункты сбора открыты по всей стране. В столице Поморья к проекту присоединились представители регионального Следкома России.

Сотрудники СУ СК РФ по Архангельской области и НАО во главе с помощником руководителя управления по общественно-политической работе Александром Олейником принесли почти 6 килограммов монет.

Напомним, сбор монет завершится в сентябре, а открытие памятника в виде солдатского письма-треугольника запланировано на конец 2025 года.

Внести свой вклад в дело сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны можно в Архангельске в Народном фронте на Троицком, 39 (здание Федерации профсоюзов, 1 этаж, левое крыло). 

07 май 10:03 | : Политика

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