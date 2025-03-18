Представители архангельского Следкома сдали монеты на народный памятник

В региональном отделении Народного фронта продолжается сбор монет и гильз для монумента “Живая память благодарных поколений”. Его изготовят из переплавленных денег старого образца и установят на Поклонной горе в Москве.



Пункты сбора открыты по всей стране. В столице Поморья к проекту присоединились представители регионального Следкома России.



Сотрудники СУ СК РФ по Архангельской области и НАО во главе с помощником руководителя управления по общественно-политической работе Александром Олейником принесли почти 6 килограммов монет.



Напомним, сбор монет завершится в сентябре, а открытие памятника в виде солдатского письма-треугольника запланировано на конец 2025 года.



Внести свой вклад в дело сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны можно в Архангельске в Народном фронте на Троицком, 39 (здание Федерации профсоюзов, 1 этаж, левое крыло).