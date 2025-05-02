В Поморье собрали 52 килограмма монет на народный памятник

В Народном фронте на Троицком, 39 продолжается сбор монет для создания монумента в честь 80-летия Великой Победы.



Осенью железные монеты, вышедшие из оборота, переплавят в памятник, который установят в Москве на Поклонной горе. Скульптура в виде солдатского письма станет третьей частью проекта “Живая память благодарных поколений”. Две другие уже размещены в Минске и Брестской крепости.



Напомним, с идеей создать памятник из сплава советских монет выступил паралимпиец, белорусский общественник Алексей Талай. Свои монеты организаторам акции передали президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.



Не остались в стороне и неравнодушные жители Архангельской области. За полтора месяца они принесли нам уже 52 килограмма монет.



Хотите поддержать проект? Ждём вас в Народном фронте на Троицком, 39 (здание Федерации профсоюзов, 1 этаж, левое крыло). Справки – по телефону: 20-02-74.