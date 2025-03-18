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В Поморье продолжается сбор советских монет на монумент "Живой памяти"

В региональном отделении Народного фронта продолжается сбор монет и гильз для их дальнейшей переплавки в монумент, который планируют установить в Москве в год 80-летия Победы.

Северяне вскрывают копилки и приносят нам мелочь советского и российского образца: не только старые, но и действующие монеты. Некоторые нумизматы приходят с целыми коллекциями.

Главный порыв, который движет земляками – благое дело для памяти потомков. Напомним, идею создать монумент из сплава советских монет предложил белорусский общественный деятель Алексей Талай.

Скульптура в виде солдатского письма станет третьим символом проекта “Живая память благодарных поколений”. Две другие уже размещены в Минске и Брестской крепости.

Хотите поддержать эту добрую инициативу? Приносите монеты в Народный фронт на Троицком, 39 (здание Федерации профсоюзов, 1 этаж, левое крыло), справки – по телефону: 20-02-74. 

19 апрель 10:01 | : Политика

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