Чтобы помнили: жители Поморья сдали 2397 монет на монумент

Всего за неделю жители Архангельска принесли в региональное отделение Народного фронта 2397 монет для монумента “Живая память благодарных поколений”. Среди железной мелочи – гильзы от холостых патронов и даже норвежские кроны, центы и евро.



Напомним, Народный фронт присоединился к акции фонда Алексея Талая по сбору монет и гильз, которые переплавят для создания памятника, приуроченного к 80-летию Победы. Его установят в Москве на Поклонной горе.



Все желающие могут внести свой вклад в общее дело: современные монеты направят на финансирование возведения монумента, а советские и российские деньги, вышедшие из оборота, используют в литейном сплаве.



Фронтовики благодарят неравнодушных жителей региона за участие в этой доброй акции. Хотите присоединиться? Вас ждут в Народном фронте на Троицком, 39 (здание Федерации профсоюзов, 1 этаж, левое крыло). В мае активисты отправят собранную мелочь организаторам проекта.