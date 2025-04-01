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Чтобы помнили: жители Поморья сдали 2397 монет на монумент

Всего за неделю жители Архангельска принесли в региональное отделение Народного фронта 2397 монет для монумента “Живая память благодарных поколений”. Среди железной мелочи – гильзы от холостых патронов и даже норвежские кроны, центы и евро.

Напомним, Народный фронт присоединился к акции фонда Алексея Талая по сбору монет и гильз, которые переплавят для создания памятника, приуроченного к 80-летию Победы. Его установят в Москве на Поклонной горе.

Все желающие могут внести свой вклад в общее дело: современные монеты направят на финансирование возведения монумента, а советские и российские деньги, вышедшие из оборота, используют в литейном сплаве.

Фронтовики благодарят неравнодушных жителей региона за участие в этой доброй акции. Хотите присоединиться? Вас ждут в Народном фронте на Троицком, 39 (здание Федерации профсоюзов, 1 этаж, левое крыло). В мае активисты отправят собранную мелочь организаторам проекта. 

24 апрель 17:28 | : Политика

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