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«Ангелы фронта» из Поморья доставили гуманитарную помощь в зоне СВО

В ходе гуманитарной миссии в зоне специальной военной операции, грузы были переданы бойцам воинских частей, выполняющим задачи в Запорожской, Харьковской и Белгородской областях.

 Бойцам стрелкового батальона военной комендатуры Запорожской области, которые обеспечивают спокойствие в ближнем тылу наших войск, «Ангелы фронта» в этот раз передали технические средства для эффективного применения дронов. Беспилотники используют для обнаружения диверсионно-разведывательных групп.

 Также военнослужащие получили сладкие подарки к празднику Пасхи – светлого Христова воскресения, доставленные из Архангельска. Высококалорийный горький шоколад - тонизирует, повышает настроение, укрепляет иммунитет. Когда бойцы идут на задание, они часто берут с собой плитку шоколада.

 - Огромное спасибо Архангельскому колледжу культуры и искусства за сладкие подарки. Мы всегда берем с собой на выезды плитку шоколада. Отдельная большая благодарность за поддержку, за помощь которую нам постоянно оказывает движение «Ангелы Фронта», - поблагодарил боец с позывным «Фурия».  

 На Купянское направление, в подразделение БпЛА 25-й гвардейской мотострелковой бригады, где воюет архангельский журналист Олег Маглич, были переданы два дрона типа «Пчела», которые изготавливают в столице Поморья. Беспилотник оснащен видеокамерой, средствами для сброса, развивает скорость 120 км/ч и несет боеприпас весом до 4,5 кг на расстояние 20 км. 

 Одно из подразделений бригады армейской авиаразведки «ГРОМ. Каскад» действует в приграничных районах Белгородской области. С бойцами из Архангельска, которые воюют в составе расчета «Сокол» волонтеры движения «Ангелы фронта» встретились глубокой ночью, в отдалении от населенных пунктов. Это необходимо по соображениям безопасности. Противник стремится выявить расположение подразделений нашей авиаразведки и нанести по местам дислокации огневое поражение. В этот раз ребятам был доставлен комплект средств управления беспилотниками – пульт и экран. А также книжки со стихами и рисунками детей Поморья.

 - Хочу выразить огромную благодарность Народному фронту Архангельской области, проекту «Ангелы фронта», за помощь в приобретении и доставке оборудования, которое сделает нашу службу эффективнее и позволит выполнять задачи, поставленные перед нами по выявлению и уничтожению противника, - сказал командир расчета БпЛА с позывным «Черный».

 

23 апрель 14:51 | : Политика

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