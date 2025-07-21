Вверх
"Ангелы фронта" снова отправились из Архангельска в зону СВО

Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Архангельска в зону специальной военной операции. Несколько автомобилей, мотоцикл, дроны, которые производят в столице Поморья, пиломатериалы отвезут бойцам-северянам на Донбассе и в Новороссии. 

 В комплектовании и отправке грузов приняли участие представители волонтерского движения «Ангелы фронта», Губернаторского Центра Архангельской области «Вместе мы сильнее», и лично депутат областного Собрания Александр Фролов.

 Бронированный автомобиль был передан для отправки в зону спецоперации одним из банков при содействии депутата областного собрания Александра Фролова. Перед отъездом машина прошла полную техническую подготовку и необходимый ремонт, в наличии – комплект зимней резины. Третий класс бронезащиты – хорошая гарантия от пуль и осколков. Это – личный подарок Александра Михайловича нашим бойцам.

 - Действительно, такая техника нужна, она востребована в зоне специальной военной операции. Поэтому мы как патриоты приняли решение доставить бойцам бронеавтомобиль и как патриоты. Тем более машина идет в наш Архангельский батальон. Я думаю что она хорошо послужит и сохранит жизни нашим ребятам. В большом деле организации помощи военнослужащим из Поморья очень важна поддержка нашего губернатора Александра Цыбульского, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.

 Губернаторский Центр Архангельской области отправляет для военнослужащих – архангелогородцев два легковых автомобиля – Ниву «Шевроле» и Рено «Логан». Они были отремонтированы волонтерами, и будут служить в зоне специальной военной операции в одном из подразделений беспилотной авиации. А морским пехотинцам будет доставлен мотоцикл, приобретенный жителем столицы Поморья Аркадием Рысиным. Когда-то у его отца тоже был «железный конь» - единственный в поселке Первых пятилеток. В 1941 году Григорий Рысин ушёл на фронт, а мотоцикл сдал в военкомат, чтобы его использовали в армии. Сейчас Аркадий Григорьевич решил, что этот поступок отца, павшего смертью храбрых в боях за Родину во время Великой Отечественной войны, нужно повторить. И отравить нашим ребятам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, надёжное транспортное средство.

 - В год поддержки и единства Архангельской области мы продолжаем сотрудничать с волонтерскими организациями. Вместе с движением «Ангелы фронта» мы отправляем автомобили и мотоцикл на Херсонское и Донецкое направления, - рассказал Артем Смолокуров, руководитель Штаба помощи участникам СВО Губернаторского центра Архангельской области

 Помимо автомобилей на Донбасс и в Новороссию отправляются пиломатериалы и мешки для строительства укреплений. Кроме того, еще один подарок бойцам бригады беспилотной авиаразведки «Гром. Каскад» сделал архангельский школьник. Учащийся школы №11 Андрей Абрамовский передал для наших ребят свой квадрокоптер.

 - Я хочу внести свой посильный вклад в общее дело. Надеюсь, что моя «птичка» принесет пользу! – сказал Андрей.

 Совсем скоро все необходимые грузы будут переданы бойцам представителями волонтерского движения «Ангелы фронта».


08 сентябрь 08:00 | : Политика

