Волонтеры из Архангельска доставили грузы в воинские части на Донбассе

В ходе очередной миссии волонтерского движения «Ангелы фронта» военнослужащим-северянам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, были переданы важные грузы.

Только за первую неделю апреля российские войска освободили 10 населенных пунктов в Донбассе и Запорожской области. Наши штурмовики буквально прогрызают сильно укрепленные линии обороны противника, выходя к границам Днепропетровской области.

Для снабжения передовых отрядов всем необходимым, часто используются транспортные дроны. Именно такой беспилотник нашим землякам – бойцам именного Архангельского батальона 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады доставили волонтеры движения «Ангелы фронта» из столицы Поморья.

Гексакоптер «Жук», собранный в Архангельске был приобретен на пожертвования неравнодушных горожан. Он может поднимать до 25 килограмм груза, доставляя его на расстояние более 20 км со скоростью свыше 80 километров в час. Потребность в такой технике сейчас очень большая.

- Мы нуждаемся в такой технике, потому, что беспилотные летательные аппараты это часто единственный транспорт, который может доставлять грузы бойцам, которые находится сейчас на передовой, так как дойти до туда невозможно, и только такими способами получается доставлять необходимое снабжение, - рассказал военнослужащий с позывным «Апостол».

Символично, что доставленный из Архангельска беспилотный летательный аппарат, получил своего ангела хранителя. Участник волонтерской миссии, ветеран специальной военной операции священник Леонид Перчугов, совершил чин освящения новой техники, которая послужит для сохранения жизней наших солдат.

- Победу дарует Бог, и наш великий полководец Александр Васильевич Суворов говорил: «Бог нас водит, он наш генерал!» Благословение, которое мы попросили у Бога на этот транспортный дрон на то, чтобы он спасал жизни наших бойцов, доставлял им провизию, я думаю, будет их укреплять в окопах и даст дополнительные силы, чтобы ковать эту нашу общую победу, - отметил отец Леонид.

Уже в ближайшее время гексакоптер начнет выполнять полеты на передовой, на однои из самых сложных направлений – Часов Ярском.

А среди тех, кто отличился в штурме поселка Терны на Краснолиманском направлении –военнослужащие 488-го мотострелкового полка. Волонтеры движения «Ангелы фронта» доставили землякам гуманитарную помощь. По словам бойцов, бои сейчас идут тяжелые.

- Они там хорошо сидели, закрепились хорошо. Каждый дом, каждый опорник тяжело дается. Штурмовые действия ведутся постоянно. Ребята работают, все молодцы бесспорно. И ваша помощь она, просто слов нет, очень нужна, хорошо, что помогаете и не забываете нас. Молодцы, огромное спасибо, поклон до земли, - рассказал военнослужащий с позывным «Болгарин»

Разгрузив очередную партию помощи на Краснолиманском направлении «Ангелы фронта» отправляются дальше. Впереди – еще несколько точек вдоль линии боевого соприкосновения.