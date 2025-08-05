Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бойцы СВО благодарят северодвинскую "Арктику" за помощь

На прошлой неделе в Народный фронт пришло несколько видео-обращений от военнослужащих Архангельской области, выполняющих задачи в зоне СВО.

Парни с херсонского направления благодарят северодвинское АО СПО “Арктика” за машинку Ракова и ленту для патронов 7,62 калибра. Напомним, оба устройства работники оборонного предприятия сделали своими силами на 3-D принтере.

А ребята с луганского направления говорят жителям Поморья огромное спасибо за новый дорогостоящий квадрокоптер, приобретённый представителями Народного фронта с помощью регионального сбора “Всё для Победы!”. Железная “птица” позволит землякам не только вести разведку с воздуха, но и уничтожать расчёты противника.  

05 август 11:34 | : Политика

Главные новости


Добро пожаловаться. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Сбитые летчики. Вспоминая губернаторов Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (45)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20