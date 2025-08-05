Бойцы СВО благодарят северодвинскую "Арктику" за помощь

На прошлой неделе в Народный фронт пришло несколько видео-обращений от военнослужащих Архангельской области, выполняющих задачи в зоне СВО.



Парни с херсонского направления благодарят северодвинское АО СПО “Арктика” за машинку Ракова и ленту для патронов 7,62 калибра. Напомним, оба устройства работники оборонного предприятия сделали своими силами на 3-D принтере.



А ребята с луганского направления говорят жителям Поморья огромное спасибо за новый дорогостоящий квадрокоптер, приобретённый представителями Народного фронта с помощью регионального сбора “Всё для Победы!”. Железная “птица” позволит землякам не только вести разведку с воздуха, но и уничтожать расчёты противника.