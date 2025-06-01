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Из Архангельска в зону СВО ушел очередной груз

Бойцы с херсонского направления прислали в Народный фронт Архангельской области видео со словами благодарности в адрес президентского движения, прокуратуры Архангельской области и Губернаторского центра за доставку на передовую автомобиля Шевроле-Нива. Автомобиль помогает нашим парням выполнять различные боевые задачи. 

А на донецком направлении бойцы благодарят всех жителей Архангельской области за новый модернизированный портативный детектор беспилотных летательных аппаратов. Устройство предназначено для обнаружения беспилотников разных марок. Он работает в пассивном режиме, анализируя радиочастотный спектр без собственного излучения, что позволяет ему оставаться незаметным для других устройств.

  

26 июнь 13:24 | : Политика

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