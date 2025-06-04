Разведчики и сапёры из Поморья благодарят земляков за помощь

Бойцы с херсонского направления прислали в Народный фронт Архангельской области видео со словами благодарности за доставку на передовую генератора и высокопроизводительного ноутбука.

Оборудование в Народный фронт передал коллектив и ученики Архангельского морского кадетского корпуса и семья пенсионеров из областного центра.

Генератор нужен бойцам в любое время, как в быту, так и в бою. А мощный ноутбук поможет разведчикам решать технические задачи при управлении БПЛА.

Благодаря помощи волонтерского движения ZaМир Архангельск, с которым Народный фронт уже давно сотрудничает, оборудование оперативно передано ребятам на передовую.