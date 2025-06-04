Вверх
Старые трубы вон из земли поморской!

В селе Карпогоры Пинежского округа ведется активный ремонт 26 участков тепловых сетей, направленный на повышение надежности теплоснабжения и качества услуг для почти 1300 жителей. Этот масштабный проект реализуется в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стал продолжением нацпроекта «Жилье и городская среда» и является частью народной программы партии "Единая Россия", направленной на улучшение качества жизни граждан. 

В рамках проекта планируется демонтировать 3,3 км устаревших тепловых сетей и проложить новые современные трубопроводы. На эти цели направлено почти 42 миллиона рублей. 

«В целом в этом году в регионе ремонт и модернизацию сетей ведем на 14 объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. На это предусмотрено свыше 460 млн рублей, из которых более 300 млн – средства федерального бюджета. 

До начала отопительного сезона осталось немного времени. Важно выполнить работы максимально качественно, чтобы зимой исключить аварийные ситуации, которые всегда сложнее и дороже устранять. Поручил министерству ТЭК и ЖКХ держать реализацию проекта на постоянном контроле», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Модернизация коммунальной инфраструктуры – это важный шаг на пути к созданию комфортных условий проживания для жителей Пинежского округа и Архангельской области в целом, который реализуется в рамках народной программы партии "Единая Россия".

04 сентябрь 11:55 | : Политика / Экономика

