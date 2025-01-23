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В поморском селе Сура строится современная врачебная амбулатория

В селе Сура Пинежского округа Архангельской области продолжается строительство современной врачебной амбулатории, призванной значительно улучшить качество медицинской помощи для жителей отдаленного района. Возведение объекта осуществляется в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение» и является важной частью Народной программы партии "Единая Россия", направленной на повышение доступности и качества медицинских услуг в сельской местности.

Строительство амбулатории началось ранее, однако в связи с расторжением контракта с предыдущим подрядчиком, сроки реализации проекта были скорректированы. Предыдущая компания успела возвести коробку здания и начать работы по внутренней отделке, устройству инженерных сетей и фасада гаража.

В конце прошлого года был заключен контракт с новым подрядчиком, который оперативно провел обследование ранее выполненных работ и приступил к корректировке проектной документации, чтобы актуализировать ее и привести в соответствие с действующими строительными нормами и правилами.

Параллельно с этим, подрядчик активно занимается комплектацией строительных материалов на складе в Архангельске, планируя доставку их на стройплощадку уже в этом месяце. Стоит отметить, что территория, где ведется строительство, является труднодоступной: на пути транспорта находятся три ледовые переправы, работа которых напрямую зависит от погодных условий. Несмотря на логистические сложности, работы идут по графику.

Как рассказал министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, в рамках государственного контракта предусмотрен широкий спектр работ:

– Они включают благоустройство территории, завершение отделочных работ, окончательное устройство внутренних инженерных сетей, а также пусконаладочные работы, – пояснил министр. – Завершение контракта запланировано на осень 2025 года.

Новая врачебная амбулатория в селе Сура станет современным медицинским учреждением, оснащенным необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Это позволит жителям села получать качественную медицинскую помощь, не выезжая в районный центр, что особенно важно для жителей отдаленных территорий.

Строительство врачебной амбулатории в селе Сура – это реальный пример реализации Народной программы партии "Единая Россия", направленной на улучшение качества жизни людей и повышение доступности социальных услуг в сельской местности. 

12 март 12:52 | : Политика

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