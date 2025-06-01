В Ломоносовском округе Архангельска подключили к природному газу первое частное домовладение

Сейчас работы завершены на улице Учительской в рамках федерального проекта «Жильё» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Для догазификации проложили два километра газовых сетей и установили пункт редуцирования газа, что создаёт техническую возможность подключения 71 домохозяйства.

«Заявки на подключение уже подали жители улиц Вельской, Нагорной, Новоквартальной, Октябрят, Рабочей, Смольный Буян и Учительской. На текущий момент с газораспределительной организацией заключено 20 договоров на подключение», – рассказал региональный министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Поташев.

Некоторые льготники могут получить единовременную выплату до 100 тысяч рублей на компенсацию расходов или авансирование работ по газификации — включая покупку и установку оборудования, проектирование и строительство внутридомовых газопроводов.

«В настоящее время на данную меру поддержки в региональном бюджете предусмотрено 68,6 млн рублей», – сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Проект реализуется в рамках федерального нацпроекта и при поддержке Народной программы партии «Единая Россия», направленных на повышение качества жизни и развитие инфраструктуры региона.