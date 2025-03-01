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В Карпогорах капитально ремонтируют сети теплоснабжения

В селе Карпогоры Пинежского округа в 2025 году будет проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Данный проект реализуется в соответствии с приоритетами Народной программы партии "Единая Россия", направленной на повышение качества жизни в регионах.  

"Мероприятие подразумевает капитальный ремонт сети теплоснабжения протяженностью порядка четырех километров в однотрубном исполнении, что позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг для 1346 жителей", – сообщил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев.  

На выполнение работ муниципальному образованию выделяется субсидия в размере почти 42 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Распределение средств между муниципалитетами проводилось на конкурсной основе, что гарантирует наиболее эффективное использование бюджетных средств.  

Секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отметил в своих социальных сетях, что в текущем году будет проведен капитальный ремонт 16 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Поморья. Общий объем финансирования работ составит 441,6 миллиона рублей.  

В целом, в мероприятия федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" вошли 25 объектов сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Архангельской области.  

Срок реализации проектов варьируется от одного до трех лет в зависимости от масштабности предстоящих работ. На эти цели планируется направить 1,6 миллиарда рублей.  

Модернизация коммунальной инфраструктуры в Карпогорах и других населенных пунктах Архангельской области – это важный шаг в реализации Народной программы партии "Единая Россия", направленной на обеспечение комфортных условий проживания для граждан и повышение надежности коммунальных услуг.

27 март 10:08 | : Политика

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