Онега освобождается от аварийного жилья под присмотром "Единой России"

В Онежском округе Архангельской области завершается реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы, осуществляемой в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Александр Цыбульский.



Завершающим этапом программы станет ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома в Ягодном переулке, который станет вторым домом в этом микрорайоне. Первый дом на 156 квартир (включая 15 для детей-сирот) уже построен и заселяется. На строительство обоих домов направлено около 1,4 млрд рублей.



Во втором доме будет 144 квартиры (включая 27 для детей-сирот). Его сдача запланирована к 1 сентября. В настоящее время ведутся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.



Благодаря реализации программы переселения 740 жителей Онежского округа уже получили новые, комфортные квартиры. С вводом в эксплуатацию второго дома шестилетний этап программы в округе будет завершен. Александр Цыбульский поручил администрации оперативно заключить договоры социального найма с новоселами.



Впереди – реализация новой программы переселения, в рамках которой запланировано строительство четырех домов для расселения 31,1 тыс. м² аварийного жилья. Этот проект является важной частью народной программы "Единой России", направленной на улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жизни в регионах.