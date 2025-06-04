Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Онега освобождается от аварийного жилья под присмотром "Единой России"

В Онежском округе Архангельской области завершается реализация адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы, осуществляемой в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Александр Цыбульский. 

Завершающим этапом программы станет ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома в Ягодном переулке, который станет вторым домом в этом микрорайоне. Первый дом на 156 квартир (включая 15 для детей-сирот) уже построен и заселяется. На строительство обоих домов направлено около 1,4 млрд рублей. 

Во втором доме будет 144 квартиры (включая 27 для детей-сирот). Его сдача запланирована к 1 сентября. В настоящее время ведутся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. 

Благодаря реализации программы переселения 740 жителей Онежского округа уже получили новые, комфортные квартиры. С вводом в эксплуатацию второго дома шестилетний этап программы в округе будет завершен. Александр Цыбульский поручил администрации оперативно заключить договоры социального найма с новоселами. 

Впереди – реализация новой программы переселения, в рамках которой запланировано строительство четырех домов для расселения 31,1 тыс. м² аварийного жилья. Этот проект является важной частью народной программы "Единой России", направленной на улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жизни в регионах.

13 август 14:38 | : Политика / Экономика

Главные новости


Кто-то теряет…
Пока есть время. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (162)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20