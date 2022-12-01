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Гуманитарная помощь из Поморья дошла до Донбасса

Благодаря проекту «Народный фронт. Всё для победы!» для воинов и жителей Донбасса на грузовой машине в Донецк доставили 2 т необходимой гуманитарной помощи. Груз сопровождали представители президентского движения в Архангельской области Юрий Шалауров и Александр Голубин. 

«Прибытие гуманитарной помощи в зону боевых действий стало долгожданным событием. Северяне собрали для жителей Донбасса и бойцов воинской части 08823 много нужных вещей: бушлаты, тельняшки, термобелье, прицелы, средства связи, медикаменты, продукты питания длительного хранения и многое другое. Кроме того, мы привезли именные посылки для мобилизованных из Архангельской области – все они будут переданы воинам», – рассказал Юрий Шалауров.  

Также помощь доставили в отдел образования Донецка. Представители Народного фронта привезли книги, канцелярские принадлежности, сладкие подарки для детей к Новому году. 

«Мы приехали в Донецк в то время, когда центр города активно подвергался обстрелу. Такое происходит постоянно. Гибнут мирные жители. Уверен, что недолго еще терпеть все это людям. Нацисты будут уничтожены, и жители ДНР и ЛНР вернутся к мирной жизни, – подчеркнул Шалауров. – Бойцы и мирные жители Донецка от всего сердца благодарят северян за оказанную помощь и поддержку в дни тяжелейшего противостояния украинскому режиму».


15 декабрь 11:58 | : Будни

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