Реконструкция аэропорта "Архангельск" в приоритетах "Единой России"

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский  сообщил о выделении 3,8 млрд рублей из федерального бюджета на продолжение модернизации Архангельского аэропорта. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Строительство", что подчеркивает стратегическую важность проекта для развития транспортной инфраструктуры региона. 

 "Правительство РФ поддержало продолжение модернизации аэропорта "Архангельск", - подчеркнул Александр Цыбульский. - Это стратегически важный шаг для развития транспортной инфраструктуры Поморья, который напрямую повлияет на повышение качества обслуживания пассажиров и улучшение логистики в регионе." 

 По словам губернатора, регион последовательно работает над улучшением главной воздушной гавани с 2023 года, уже удалось обновить взлетно-посадочную полосу, терминал, павильон внутренних воздушных линий, инженерные коммуникации и светосигнальное оборудование. 

 Дополнительное финансирование позволит реализовать следующие ключевые проекты: 

 • Строительство новой аварийно-спасательной станции: повышение уровня безопасности полетов.
 • Создание современных магистральной и рулежных дорожек: увеличение пропускной способности и эффективности работы аэропорта.
 • Дооснащение существующих очистных сооружений: обеспечение экологической безопасности и соответствие современным стандартам. 

 Реализация этого проекта демонстрирует приоритеты народной программы партии "Единая Россия", направленные на улучшение транспортной доступности региона и повышение качества жизни граждан. Модернизация аэропорта не только повысит безопасность и удобство для пассажиров, но и создаст новые возможности для экономического развития региона, привлекая инвестиции и способствуя росту туристического потока.

​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени
Месяц зарев

