Реконструкция аэропорта "Архангельск" в приоритетах "Единой России"

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о выделении 3,8 млрд рублей из федерального бюджета на продолжение модернизации Архангельского аэропорта. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Строительство", что подчеркивает стратегическую важность проекта для развития транспортной инфраструктуры региона.

"Правительство РФ поддержало продолжение модернизации аэропорта "Архангельск", - подчеркнул Александр Цыбульский. - Это стратегически важный шаг для развития транспортной инфраструктуры Поморья, который напрямую повлияет на повышение качества обслуживания пассажиров и улучшение логистики в регионе."

По словам губернатора, регион последовательно работает над улучшением главной воздушной гавани с 2023 года, уже удалось обновить взлетно-посадочную полосу, терминал, павильон внутренних воздушных линий, инженерные коммуникации и светосигнальное оборудование.

Дополнительное финансирование позволит реализовать следующие ключевые проекты:

• Строительство новой аварийно-спасательной станции: повышение уровня безопасности полетов.

• Создание современных магистральной и рулежных дорожек: увеличение пропускной способности и эффективности работы аэропорта.

• Дооснащение существующих очистных сооружений: обеспечение экологической безопасности и соответствие современным стандартам.

Реализация этого проекта демонстрирует приоритеты народной программы партии "Единая Россия", направленные на улучшение транспортной доступности региона и повышение качества жизни граждан. Модернизация аэропорта не только повысит безопасность и удобство для пассажиров, но и создаст новые возможности для экономического развития региона, привлекая инвестиции и способствуя росту туристического потока.