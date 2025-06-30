Реконструкция аэропорта «Архангельск» выходит на новый уровень

На благое дело из федерального бюджета выделено 3.8 млрд рублей.

Средства, полученные благодаря вхождению в федеральную программу «Строительство», направят на строительство аварийно-спасательной станции, модернизацию магистральной и рулёжных дорожек, а также дооснащение очистных сооружений.

Напомним, работы по приведению главной воздушной гавани Поморья в приличествующее ей состояние, начались в 2023-ем. Тогда на взлётно-посадочной полосе заменили 110 тысяч кв. метров старых плит на современное прочное покрытие, модернизировали аэродромную инфраструктуру. В 2024 году за счёт собственных средств оператора аэродрома было завершено возведение нового пассажирского терминала – вставки свободного назначения.

Комментарий губернатора региона Александра Цыбульского:

- Это стратегически важный шаг для развития транспортной инфраструктуры Поморья, который напрямую повлияет на повышение качества обслуживания пассажиров.