Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Цены радуют. Появились в продаже авиабилеты из аэропорта "Архангельск"

На сайте национального авиаперевозчика уже появились в продаже билеты на декабрь 2023 года из аэропорта «Архангельск».

 С 1 декабря в Москву (Шереметьево) можно будет улететь три раза в день, по тарифам от 2550 руб. Рейсы по маршруту Архангельск – Санкт-Петербург запланированы два раза в день, тарифы от 2485 рублей за перелет.

Отметим, что в июне цена билетов на прямой рейс по маршруту Архангельска – Санкт-Петербург – Архангельск вылетом из аэропорта «Васьково» доходила до 50 000 рублей.

 С мая по ноябрь 2023 года в аэропорту «Архангельск» проводится модернизация инфраструктуры.

 Последняя реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельск проводилась в 1983 году. Создание современной аэродромной инфраструктуры, отвечающей международным требованиям, позволит аэропорту повысить уровень безопасности полетов и качество предоставляемых услуг.

 Модернизация аэродромного комплекса также положительно скажется на развитии аэропорта, в том числе на увеличении пассажиропотока и пропускной способности.

 Реконструкция главной воздушной гавани Поморья проходит в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

16 июнь 09:23 | : Экономика

Главные новости


Жил-был Кулемин
Вселенная Баха. Memento mori…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (186)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20