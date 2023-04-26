Цены радуют. Появились в продаже авиабилеты из аэропорта "Архангельск"

На сайте национального авиаперевозчика уже появились в продаже билеты на декабрь 2023 года из аэропорта «Архангельск».



С 1 декабря в Москву (Шереметьево) можно будет улететь три раза в день, по тарифам от 2550 руб. Рейсы по маршруту Архангельск – Санкт-Петербург запланированы два раза в день, тарифы от 2485 рублей за перелет.

Отметим, что в июне цена билетов на прямой рейс по маршруту Архангельска – Санкт-Петербург – Архангельск вылетом из аэропорта «Васьково» доходила до 50 000 рублей.



С мая по ноябрь 2023 года в аэропорту «Архангельск» проводится модернизация инфраструктуры.



Последняя реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельск проводилась в 1983 году. Создание современной аэродромной инфраструктуры, отвечающей международным требованиям, позволит аэропорту повысить уровень безопасности полетов и качество предоставляемых услуг.



Модернизация аэродромного комплекса также положительно скажется на развитии аэропорта, в том числе на увеличении пассажиропотока и пропускной способности.



Реконструкция главной воздушной гавани Поморья проходит в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».