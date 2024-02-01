Визит в Архангельск первый вице-премьер России начала с осмотра аэропорта

О начале рабочего визита Татьяны Голиковой в столицу Поморья сообщает издание «Регион 29»:

- Первым объектом который посетила заместитель Председателя Правительства РФ стал Международный аэропорт Архангельск. Он проходит масштабное обновление по президентскому нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Как отметил губернатор Поморья Александр Цыбульский в своем телеграм-канале, в прошлом году благодаря поддержке Правительства России здесь построена новая взлетно-посадочная полоса и инженерные системы, преобразилось и здание аэровокзала. Следующим этапом стала реконструкция нового пассажирского терминала площадью 1500 кв м. Он встроен между павильонами внутренних и международных линий.

Новые площади позволили расширить зону ожидания аэропорта, здесь созданы условия для комфортного пребывания пассажиров, готовится к открытию медпункт, оборудована комната матери и ребенка.

Этот павильон будет использоваться для обслуживания пассажиров внутренних линий, а с 27 апреля — и международных. В ближайшей перспективе будет установлен телетрап с примыканием к основному зданию павильона № 2.



