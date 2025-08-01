Аэропорт "Архангельск" обзавелся новым телетрапом. И это прорыв

В аэропорту Архангельск(Талаги) монтируется третий телетрап - важный шаг модернизации инфраструктуры. Новый телескопический трап устанавливается с примыканием к терминалу(павильону) номер 2. Первые два телетрапа были установлены в 2012 году.

Установка третьего телетрапа в аэропорту Архангельска это значимое улучшение, которое принесет множество преимуществ для пассажиров, авиакомпаний, самого аэропорта и региона в целом:



● Комфорт и безопасность пассажиров: защита от суровых погодных условий при посадке/высадке. Особо это важно для детей, пожилых людей, пассажиров с ограниченными возможностями и с багажом. Снижение риска травм на обледеневших трапах.

● Повышение эффективности аэропорта: ускорение обслуживания рейсов, сокращение времени стоянки самолетов у терминала. Уменьшение зависимости от автобусов, экономия времени пассажиров.

● Рост привлекательности: улучшение имиджа аэропорта, повышение его конкурентоспособности. Это может привлечь новые авиамаршруты и авиакомпании в Архангельск.

● Экономический стимул для региона: улучшение транспортной доступности способствует развитию туризма (включая арктические направления) и бизнеса, поддерживает реализацию арктических проектов, формирует позитивный имидж Архангельской области.