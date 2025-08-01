Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Аэропорт "Архангельск" обзавелся новым телетрапом. И это прорыв

В аэропорту Архангельск(Талаги) монтируется третий телетрап - важный шаг модернизации инфраструктуры. Новый телескопический трап устанавливается с примыканием к терминалу(павильону) номер 2. Первые два телетрапа были установлены в 2012 году. 

Установка третьего телетрапа в аэропорту Архангельска это значимое улучшение, которое принесет множество преимуществ для пассажиров, авиакомпаний, самого аэропорта и региона в целом:

 ● Комфорт и безопасность пассажиров: защита от суровых погодных условий при посадке/высадке. Особо это важно для детей, пожилых людей, пассажиров с ограниченными возможностями и с багажом. Снижение риска травм на обледеневших трапах.
 ● Повышение эффективности аэропорта: ускорение обслуживания рейсов, сокращение времени стоянки самолетов у терминала. Уменьшение зависимости от автобусов, экономия времени пассажиров.
 ● Рост привлекательности: улучшение имиджа аэропорта, повышение его конкурентоспособности. Это может привлечь новые авиамаршруты и авиакомпании в Архангельск.
 ● Экономический стимул для региона: улучшение транспортной доступности способствует развитию туризма (включая арктические направления) и бизнеса, поддерживает реализацию арктических проектов, формирует позитивный имидж Архангельской области.

 

13 август 15:32 | : Экономика

Главные новости


Кто-то теряет…
Пока есть время. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (162)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20