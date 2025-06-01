УФСИН и Ассоциация ветеранов СВО Архангельской области подписали соглашение о сотрудничестве

В УФСИН России по Архангельской области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве начальником ведомства Михаилом Девятовым и председателем региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции «Ассоциация ветеранов СВО» Виталием Голышевым.

Документ регламентирует взаимодействие в вопросах оказания поддержки и реализации прав ветеранов боевых действий - участников СВО. Подписанное соглашение подразумевает представление законных интересов участников СВО, проходящих или ранее проходивших службу в УИС, и членов их семей, оказание услуг по ресоциализации и трудоустройству, вовлечение в общественную жизнь и патриотическое воспитание граждан, восстановление документов и другие формы содействия. Также в планах организация и проведение совместных совещаний, круглых столов, семинаров, консультаций, встреч и иных мероприятий.

Председатель региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО» Виталий Голышев рассказал руководителю УФСИН о деятельности организации, ее специфике и задачах. Начальник УФСИН Михаил Девятов, в свою очередь, проинформировал о мерах поддержки, которые оказывают и будут оказывать сотрудники уголовно-исполнительной системы бойцам СВО. Также он обратил внимание на то, что ведомству поставлена задача по трудоустройству участников боевых действий. Затронули и вопросы по сбору и направлению гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.