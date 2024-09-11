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УФСИН Поморья расширяет круг контактов по адаптации вышедших сидельцев

В УФСИН России по Архангельской области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Центр социальной адаптации «Другой формат». Двухсторонний документ подписали начальник региональной службы исполнения наказаний Михаил Девятов и президент  АНО Владимир Пелтола. 

Деятельность организации направлена на оказание помощи и поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, это касается во многом и тех, кто  освободился из мест лишения свободы. Подписанное соглашение весьма актуально в настоящее время в рамках реализации мероприятий, предусмотренных федеральным законом «О пробации в Российской Федерации», и оно будет  регулировать  вопросы социальной реабилитации и адаптации бывших осужденных.   

- У всех случаются разные жизненные ситуации, но если человек будет знать, что есть  место, куда он может обратиться за помощью, это будет уже первый и очень важный шаг в его судьбе, - заметил начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов. 

В рамках визита представители организации пообщались с руководством УФСИН о создании центра пробации на территории Архангельской области для освобождающихся из мест лишения свободы и находящихся в трудной жизненной ситуации, а также договорились о посещении колоний для консультирования лиц, готовящихся к освобождению.

14 октябрь 11:00 | : Будни

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