Архангельский УФСИН подписал соглашение с защитниками Отечества

Начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Юлия Моногарова подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках подписанного документа стороны договорились об оказании всесторонней поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Это будет касаться психологической и юридической помощи, правового просвещения, предоставления мер социальной поддержки. Кроме этого в планах проведение совместных культурных и просветительских мероприятий патриотической направленности. Для достижения намеченных целей будет оказываться взаимная консультационная помощь и обмен информацией, а также совместное участие в различных тематических программах.

Стоит отметить, что сотрудники УФСИН России по Архангельской области для участников специальной военной операции неоднократно оказывали гуманитарную помощь, отправляя в зону СВО самое необходимое.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2023 года подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и с июня во всех регионах страны начали работу его филиалы.