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Архангельский УФСИН подписал соглашение с защитниками Отечества

Начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Юлия Моногарова подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках подписанного документа стороны договорились об оказании всесторонней поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Это будет касаться психологической и юридической помощи,  правового просвещения, предоставления мер социальной поддержки. Кроме этого в планах проведение  совместных культурных и просветительских мероприятий патриотической направленности. Для достижения намеченных  целей будет оказываться взаимная консультационная помощь и обмен информацией, а также совместное участие в различных тематических программах. 

Стоит отметить, что сотрудники УФСИН России по Архангельской области  для участников специальной военной операции неоднократно оказывали гуманитарную помощь, отправляя в зону СВО самое необходимое. 

Президент РФ Владимир Путин в  апреле 2023 года  подписал указ  о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и с июня  во всех регионах страны начали работу его филиалы.

 

03 июнь 12:16 | : Политика

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