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УФСИН и САФУ подписали договор о сотрудничестве в ресоциализации осужденных

Сегодня в УФСИН России по Архангельской области состоялось подписание соглашения о взаимодействии с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.  Ломоносова". 

Подписи в документе поставили начальник областного Управления Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы Михаил Девятов и ректор  САФУ  Елена Кудряшова. Главная цель заключенного  соглашения - это сотрудничество в сфере реализации совместных мероприятий, направленных на ресоциализацию осужденных и их социальную адаптацию и подписано оно в рамках исполнения положений  Федерального закона "О пробации в Российской Федерации".

Одним из ключевых и важных факторов успешной интеграции в обычную жизнь осужденных  является  наличие у них образования. УФСИН и САФУ определили основные направления взаимодействия в данном вопросе. Университет с учетом имеющихся  возможностей и  в соответствии  с действующим законодательством  будет организовывать прием лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УФСИН, с целью освоения ими программ среднего профессионального и высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий, оказывать образовательные услуги лицам (в рамках реализации отдельных договоров). Соглашение  также подразумевает проведение  совместных рабочих встреч и других мероприятий  с участием  третьих лиц по вопросам в сфере образования  осужденных.

В свою очередь  подразделения  УФСИН могут выступать площадками в организации прохождения практики студентов Университета по таким специализациям, как юриспруденция, социальная работа, психология.  

После подписания соглашения Михаил Девятов и Елена Кудряшова обсудили ряд первоочередных  моментов по основным направлениям сотрудничества.  

07 февраль 12:01 | : Будни

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