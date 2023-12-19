УФСИН и САФУ подписали договор о сотрудничестве в ресоциализации осужденных

Сегодня в УФСИН России по Архангельской области состоялось подписание соглашения о взаимодействии с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова".

Подписи в документе поставили начальник областного Управления Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы Михаил Девятов и ректор САФУ Елена Кудряшова. Главная цель заключенного соглашения - это сотрудничество в сфере реализации совместных мероприятий, направленных на ресоциализацию осужденных и их социальную адаптацию и подписано оно в рамках исполнения положений Федерального закона "О пробации в Российской Федерации".

Одним из ключевых и важных факторов успешной интеграции в обычную жизнь осужденных является наличие у них образования. УФСИН и САФУ определили основные направления взаимодействия в данном вопросе. Университет с учетом имеющихся возможностей и в соответствии с действующим законодательством будет организовывать прием лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УФСИН, с целью освоения ими программ среднего профессионального и высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий, оказывать образовательные услуги лицам (в рамках реализации отдельных договоров). Соглашение также подразумевает проведение совместных рабочих встреч и других мероприятий с участием третьих лиц по вопросам в сфере образования осужденных.

В свою очередь подразделения УФСИН могут выступать площадками в организации прохождения практики студентов Университета по таким специализациям, как юриспруденция, социальная работа, психология.

После подписания соглашения Михаил Девятов и Елена Кудряшова обсудили ряд первоочередных моментов по основным направлениям сотрудничества.