Иван Воронцов поздравляет жителей столицы Поморья с Днем России

Уважаемые архангелогородцы!



От лица депутатов Архангельской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!



Этот праздник олицетворяет неразрывную связь народа и его отечества. И все мы независимо от рода деятельности, хотим для нашей страны процветания и развития.



Российская Федерация – это звучит гордо. День России – светлый праздник, праздник свободы, независимости и единства народа.



12 июня - это не только общенародный, но и личный праздник. Наша малая родина - Архангельск, и все мы, его жители, хотим, чтобы наш город был красивым, уютным и безопасным для жизни. Чтобы здесь было комфортно и молодым, и пожилым людям.



Только вместе идя к общей цели, нас обязательно ждет успех, достаток и благополучие.



Желаю вам здоровья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений во имя малой Родины и великой России!



С праздником вас, с Днем России!



Председатель

Архангельской городской Думы И.А. Воронцов