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Иван Воронцов: "Пусть весна принесет в нашу жизнь радость"

Председатель Архангельской городской Думы:

— Дорогие архангелогородцы!

От имени Архангельской городской Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот день символизирует единство и сплочённость нашего общества, трудолюбие и стремление к созиданию. В этот праздник мы чествуем всех, кто своим трудом вносит вклад в развитие нашего города и страны.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений. Пусть весна принесёт в вашу жизнь радость и вдохновение, а работа будет в радость.

С праздником, дорогие друзья!

01 май 10:30 | : Будни

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