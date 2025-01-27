Иван Воронцов: "Пусть весна принесет в нашу жизнь радость"

Председатель Архангельской городской Думы:

— Дорогие архангелогородцы!

От имени Архангельской городской Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот день символизирует единство и сплочённость нашего общества, трудолюбие и стремление к созиданию. В этот праздник мы чествуем всех, кто своим трудом вносит вклад в развитие нашего города и страны.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений. Пусть весна принесёт в вашу жизнь радость и вдохновение, а работа будет в радость.

С праздником, дорогие друзья!