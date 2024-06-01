Иван Воронцов поздравляет архангелогородцев с юбилеем города

- Уважаемые архангелогородцы!



От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю всех жителей города и гостей областного центра с 440-летием одного из древнейших городов России - Архангельска!



Любой город – это, прежде всего, его люди. Главное богатство Архангельска не в земных недрах, а в сердцах людей. Ваши знания, ум, добросовестный труд – вот что стало главным источником процветания Архангельска.



Архангельск для нас – не просто место жительства: это общий дом, объединяющий людские судьбы, характеры, поколения в единое целое.

Праздник нашего города, безусловно, наш общий праздник, объединяющий всех тех, кто любит, гордится и трудится во благо и процветание родного города. Это праздник всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды, чтобы остаться здесь навсегда.



Если каждый из нас будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины, то благодаря совместным усилиям Архангельск будет жить и развиваться!



Приглашаю вас всей семьей принять участие в народных гуляньях, посмотреть яркие выступления уличных театров и посетить юбилейный 25-летний праздник «Сабантуй». Пусть чувство гордости за наш город отразится в ваших улыбках - они будут лучшим украшением города в праздничные дни!



От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и новых трудовых свершений на благо процветания родного города!



С праздником, дорогие архангелогородцы!

Председатель Архангельской городской Думы И.А. Воронцов