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Иван Воронцов поздравляет архангелогородцев с юбилеем города

- Уважаемые архангелогородцы!

 От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю всех жителей города и гостей областного центра с 440-летием одного из древнейших городов России - Архангельска!

 Любой город – это, прежде всего, его люди. Главное богатство Архангельска не в земных недрах, а в сердцах людей. Ваши знания, ум, добросовестный труд – вот что стало главным источником процветания Архангельска.

 Архангельск для нас – не просто место жительства: это общий дом, объединяющий людские судьбы, характеры, поколения в единое целое.
 Праздник нашего города, безусловно, наш общий праздник, объединяющий всех тех, кто любит, гордится и трудится во благо и процветание родного города. Это праздник всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды, чтобы остаться здесь навсегда.

 Если каждый из нас будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины, то благодаря совместным усилиям Архангельск будет жить и развиваться!

 Приглашаю вас всей семьей принять участие в народных гуляньях, посмотреть яркие выступления уличных театров и посетить юбилейный 25-летний праздник «Сабантуй». Пусть чувство гордости за наш город отразится в ваших улыбках - они будут лучшим украшением города в праздничные дни!

 От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и новых трудовых свершений на благо процветания родного города!

 С праздником, дорогие архангелогородцы!

Председатель Архангельской городской Думы И.А. Воронцов

30 июнь 08:00 | : Будни

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