Иван Воронцов: "Этот день - праздник мужества и силы духа"

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов поздравляет жителей столицы Поморья с Днем защитника Отечества:

- Дорогие архангелогородцы!

От имени депутатов Архангельской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник объединяет тех, кто посвятил себя служению Родине, защищает её интересы и безопасность. Мы чтим память героев, выполнивших свой воинский долг, благодарим ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий.

Отдельные слова признательности — тем, кто сегодня стоит на страже правопорядка, обеспечивает безопасность страны и её граждан. Низкий поклон военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции, которые в сложных условиях отстаивают наши ценности и суверенитет.

День защитника Отечества — праздник мужества, силы духа и верности долгу. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, а в домах — мира, согласия и тепла.

С праздником, дорогие архангелогородцы! С Днём защитника Отечества!