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Иван Воронцов: "Этот день - праздник мужества и силы духа"

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов поздравляет жителей столицы Поморья с Днем защитника Отечества:

 - Дорогие архангелогородцы!

 От имени депутатов Архангельской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

 Этот праздник объединяет тех, кто посвятил себя служению Родине, защищает её интересы и безопасность. Мы чтим память героев, выполнивших свой воинский долг, благодарим ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий.

 Отдельные слова признательности — тем, кто сегодня стоит на страже правопорядка, обеспечивает безопасность страны и её граждан. Низкий поклон военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции, которые в сложных условиях отстаивают наши ценности и суверенитет.

 День защитника Отечества — праздник мужества, силы духа и верности долгу. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, а в домах — мира, согласия и тепла.

С праздником, дорогие архангелогородцы! С Днём защитника Отечества!

 

23 февраль 08:00 | : Политика

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