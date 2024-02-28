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Колонию "на Пирсах" под Архангельском посетило духовенство двух конфессий

В исправительную колонию №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) состоялся визит священнослужителя  Русской Православной церкви и  имама Архангельской мечети. 

В режимных учреждениях отбывают наказание осужденные, которые исповедуют разные религии. Им дается возможность и в местах лишения свободы придерживаться канонов  и традиций их веры. 

В рамках проходящей в настоящее время в подразделениях УФСИН недели молитвы ИК-1 посетили помощник начальника УФСИН по работе с верующими  иерей Игорь Горбань и имам Архангельской мечети Айнур Шаяхметов. Каждый из них встретился с осужденными своего вероисповедания. Для православных в храме учреждения прошел молебен. Также священнослужители провели беседы с верующими, обратив внимание на важные аспекты в современных реалиях для духовной жизни человека

Особо приятно было пообщаться со своим наставником отбывающим наказание, исповедующим мусульманство, перед  одним из главных праздников исламского календаря – Ураза-байрам. Они смогли задать имаму свои  многочисленные вопросы. Для желающих   Айнур Шаяхметов провел и личные беседы. 

 

10 апрель 10:26 | : Будни

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