Колонию "на Пирсах" под Архангельском посетило духовенство двух конфессий

В исправительную колонию №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) состоялся визит священнослужителя Русской Православной церкви и имама Архангельской мечети.

В режимных учреждениях отбывают наказание осужденные, которые исповедуют разные религии. Им дается возможность и в местах лишения свободы придерживаться канонов и традиций их веры.

В рамках проходящей в настоящее время в подразделениях УФСИН недели молитвы ИК-1 посетили помощник начальника УФСИН по работе с верующими иерей Игорь Горбань и имам Архангельской мечети Айнур Шаяхметов. Каждый из них встретился с осужденными своего вероисповедания. Для православных в храме учреждения прошел молебен. Также священнослужители провели беседы с верующими, обратив внимание на важные аспекты в современных реалиях для духовной жизни человека

Особо приятно было пообщаться со своим наставником отбывающим наказание, исповедующим мусульманство, перед одним из главных праздников исламского календаря – Ураза-байрам. Они смогли задать имаму свои многочисленные вопросы. Для желающих Айнур Шаяхметов провел и личные беседы.