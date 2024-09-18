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Архангельское УФСИН: Помолиться - нет проблем

    Помощник начальника регионального УФСИН священник Игорь Горбань принял участие в кругом столе, который состоялся в ведомстве в рамках «Недели межрелигиозного диалога».

    Вместе со священником актуальные вопросы обсуждали заместитель начальника УФСИН Дмитрий Ошуков, имам соборной мечети Архангельска Идрис Шаяхметов и сотрудники заинтересованных служб аппарата Управления службы исполнения наказаний.

    «В ходе общения представители традиционных религий и сотрудники уголовно-исполнительной системы региона говорили о важности регулярной работы с отбывающими наказание. Особенно в вопросе профилактики терроризма и религиозного экстремизма среди осужденных лиц. Участники круглого стола сошлись во мнении, что важно вести совместную работу духовенства и работников УФСИН по нравственному просвещению и профилактике идеологии псевдорелигиозных учений», — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

    «На начало октября в колониях и СИЗО Поморья содержались 2405 верующих. Большинство — православные, есть и мусульмане. Также в учреждениях находятся по одному буддисту и протестанту», — рассказал собравшимся заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков.

    В ведомстве сообщили, что на территории исправительных учреждений регионального УФСИН находятся 11 православных храмов и пять молельных комнат, синагога, три мусульманские молельные комнаты и одна — иудейская. 

08 ноябрь 09:30 | : Будни / Верую

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