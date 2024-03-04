В колониях и тюрьмах Архангельской области торжествует религиозная толерантность

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области проходит традиционная Неделя межрелигиозного диалога.

Она организуется с 28 октября по 3 ноября. В эти дни в колониях и СИЗО организованы лекции, духовно-пастырские встречи, семинары и викторины с участием представителей разных религий и культур.

Мероприятия Недели межрелигиозного диалога проходит под эгидой Русской Православной церкви. Осужденным разъясняются основы традиционных для России религий, а также проповедуются терпимость к проведению религиозных обрядов и церемоний представителями различных вероисповеданий. Священнослужители говорили с лицами, находящимися в местах лишения свободы, о профилактике проявлений экстремизма, укрепления взаимопонимания и толерантности.

В рамках «Недели межрелигиозного диалога» в УФСИН России по Архангельской области прошел круглый стол. Обсудить актуальные вопросы по теме собрались заместитель начальника УФСИН Дмитрий Ошуков, помощник начальника Управления по работе с верующими иерей Игорь Горбань, имам соборной мечети г. Архангельска Идрис Хазрат и сотрудники заинтересованных служб аппарата Управления службы исполнения наказаний.

В ходе общения представители традиционных религий и сотрудники уголовно-исполнительной системы региона говорили о важности регулярной работы с отбывающими наказание. Особенно в вопросе профилактики терроризма и религиозного экстремизма среди осужденных лиц. Участники круглого стола сошлись во мнении, что важно вести совместную работу духовенства и работников УФСИН по нравственному просвещению и профилактике идеологии псевдорелигиозных учений.

- На начало октября в колониях и СИЗО Поморья содержались 2405 верующих. Большинство - православные, есть и мусульмане. Также в учреждениях находятся по одному буддисту и протестанту, - рассказал собравшимся заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков.

На территории исправительных учреждений регионального УФСИН находятся 11 православных храмов и пять молельных комнат, синагога, три мусульманские молельные комнаты и одна – иудейская.







