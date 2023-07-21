В архангельском УФСИН перешли к межрелигиозному диалогу

В УФСИН России по Архангельской области прошел круглый стол, на котором представители основных традиционных конфессий обсудили вопросы взаимодействия и организацию работы в исправительных учреждениях региона.

В мероприятии приняли участие сотрудники региональной уголовно-исполнительной системы, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иерей Игорь Горбань и имам соборной мечети г. Архангельска Идрис Хазрат.

Круглый стол завершил мероприятия, прошедшие в пенитенциарных учреждениях Поморья в рамках недели межрелигиозного диалога. Осужденные приняли активное участие в викторинах, конкурсах на знание основ традиционных религий, тематических беседах и лекциях, направленных на предупреждение межконфессиональной напряженности, а также в проведении религиозных обрядов и церемоний с участием священнослужителей.

В ходе круглого стола собравшиеся обсудили вопросы духовного сопровождения лиц, отбывающих наказание. Также отметили важную роль всех участников основных традиционных конфессий в создании условий по профилактике межэтнической и межконфессиональной напряжённости при выездах в исправительные учреждения региона, а роль священнослужителей, окормляющих ИУ, в деле просвещения и укрепления духовных ориентиров, исправления осужденных, профилактики деструктивного поведения и совершения рецидивов преступлений.

Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Горбань отметил, что осужденным гарантируется свобода совести и вероисповедания, в колониях и СИЗО созданы необходимые условия для удовлетворения религиозных потребностей верующих. У представителей официальных религиозных конфессий есть возможность посещать места лишения свободы и проводить духовно-нравственную работу.

Актуальной и важной темой обсуждения стала профилактика религиозного экстремизма среди лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Здесь важно вести совместную работу духовенства и работников УИС по нравственному просвещению и профилактике идеологии псевдорелигиозных учений.

Отметим, в настоящее время в учреждениях УФСИН России по Архангельской области функционирует 21 религиозный объект: 11 православных храмов, одна синагога, пять православных молитвенных комнат, три молитвенные комнаты для мусульман, одна - для лиц иудейского вероисповедания. Также в учреждениях имеется литература религиозного содержания.